Глава Хабаровского края Сергей Фургал выступил в поддержку муниципальных перевозчиков. На встрече с руководителями краевых профсоюзов губернатор заявил, что краевым властям придется вмешаться в ситуацию с автоперевозками. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сложности есть в Амурске, Советской Гавани, Ванино и даже в Хабаровске. Мы вынуждены вмешаться, так как это вопрос социальный и касается тысяч людей. Что происходит: нерадивые руководители внедряют параллельные маршруты для коммерческого транспорта, а муниципалам дают невыгодные. Плюс нерегулируемый тариф, и, в результате, такие предприятия приходят в упадок, — сказал Сергей Фургал.

Наиболее остро проблема стоит в Комсомольске-на-Амуре, где из-за финансовых проблем в МУП «Трамвайное управление» пришлось остановить движение трамваев. По словам губернатора, проблема кроется в неэффективном управлении муниципальным транспортом и недобросовестной конкуренции, которая вышла из под контроля городских властей.

— В Хабаровске я попросил мэра города дать право краевому правительству участвовать в распределении маршрутов. Я понимаю, что мы не должны в это вмешиваться, но на рынке необходимо наводить порядок, — подчеркнул губернатор.

Сергей Фургал также отметил, что сейчас краевые власти ведут переговоры по поставкам в регион крупной партии корейских автобусов по выгодной лизинговой схеме для муниципальных предприятий края. Это позволит им не только обновить, но и увеличить численность своих автопарков и быть конкурентоспособными.