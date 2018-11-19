Хабаровский край примет участие в XXVI Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который сегодня откроется в Москве. Свои лучшие идеи и практики в сфере градостроительства и благоустройства делегация края представит в рамках смотра-конкурса «Регионы России». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Один из проектов — концепция развития прибрежных территорий Хабаровска. Она включает реконструкцию исторической набережной города, создание прогулочной прибрежной зоны и благоустройство территорий защитной дамбы в Индустриальном районе, строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком по ул. Пионерская и гостиничного комплекса с прилегающим рестораном «Арена» по ул. Советская. Масштабный проект по планам соединит набережные центральной и южной частей города, превратив их в одну прогулочную зону.

Также на фестивале будут представлены другие архитектурные проекты, реализуемые в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В том числе – новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, драматический театр, центр сложно координационных видов спорта, центр игровых видов спорта и единоборств, краевой бизнес-инкубатор, центральная набережная Комсомольска-на-Амуре, горнолыжный комплекс «Холдоми» и другие.

Отметим, Хабаровский край участвует в фестивале с 1999 года. Проекты региона не раз отмечались различными наградами, в том числе дипломами I и II степени Министерства регионального развития РФ, серебряным и золотым знаками.