Жители Хабаровского края в этом году стали более ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности. Об этом говорит статистика, которую привели на заседании краевой комиссии по ЧС в правительстве региона.

По итогам 10 месяцев в районах было зарегистрировано 2207 пожаров, что на 7,2 процента меньше, чем в прошлом году. При этом число пожаров в жилье сократилось на 12,5 процентов – до 850 случаев. Материальный ущерб, нанесенный огнем, также уменьшился — в 3,3 раза до 33,6 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В этом сезоне сократилось и количество погибших от огня людей – с 71 человека до 67. Травмы получили 85 человек, в 2017 году – 108. Однако ситуация все еще остается напряженной. С наступлением холодов число пострадавших может увеличиться, — сообщили в комитете по гражданской защите правительства края.

Каждый год с наступлением морозов пожаров в регионе становится больше. В это время прирост таких происшествий составляет до 40 процентов от среднемесячных показателей. В то же время причина почти всегда одна – человеческий фактор.

В комитете пояснили, что в отопительный период более трети всех возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Жилье горит из-за того, что люди нарушают правила использования электроприборов. Еще одна существенная причина — неисправные домовые печи.

На заседании решили, что в преддверии морозов все краевые министерства и ведомства усилят профилактическую работу. Правоохранители совместно с МЧС посетят неблагополучные семьи, проведут рейды по частному сектору. Еще раз проверят на готовность к тушению пожаров учреждения с массовым пребыванием людей.