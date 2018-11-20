Федеральный центр выделит средства для приобретения 12 новых школьных автобусов для учебных заведений Хабаровского края. Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В краевом министерстве образования и науки сообщили, что закупят один автобус марки «КАВЗ» вместимостью более 30 человек, два автобуса марки «ГАЗ» на 12 мест и девять автобусов «ПАЗ», рассчитанных на 24 пассажира. Все транспортные средства оборудованы ремнями безопасности, оснащены кнопками вызова водителя, громкоговорителями, местами для хранения портфелей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сейчас в Минпромторге РФ ведется работа по заключению соответствующих госконтрактов

— Новые автобусы заменят старые машины, срок эксплуатации которых подходит к концу. С учетом потребностей образовательных учреждений и заявок от муниципалитетов они будут направлены в Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, им. Лазо и им. Полины Осипенко районы, а также в краевые учреждения образования Хабаровска, Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре, — отметила начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Ранее, в сентябре вышло еще одно распоряжение Правительства РФ, согласно которому для Хабаровского края также закупили шесть школьных автобусов. Все 18 машин поступят в регион в начале 2019 года.

Сегодня в подвозе до места учебы и обратно нуждаются свыше 5,5 тысяч школьников региона. Доставка учащихся организована на 139 маршрутах в 17 районах края. На линии работают 140 школьных автобусов. Для полного обновления автопарка в Хабаровском крае требуется еще 19 машин.