В Хабаровском крае подведены итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Она длилась 2 года и проводилась как с выездом на место, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По официальным данным, общая площадь сельхозземель составляет почти 400 тысяч гектаров. Больше половины – пригодны для аграрной деятельности. Однако часть из них находится в заброшенном состоянии. При этом земли Хабаровского края пользуются немалым спросом среди потенциальных инвесторов.

Значительные площади таких участков расположены в Хабаровском, имени Лазо, Вяземском, Комсомольском, Амурском и Бикинском районах. Большинство участков передано в аренду крупным сельхозпроизводителям, однако половина из них по назначению не используется. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В краевом правительстве решили вовлечь их в оборот путем передачи в пользование инвесторам. Соответствующее поручение дал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Перераспределение этих сельхозугодий по другим предприятиям даст возможность реализации перспективных инвестиционных проектов на территории региона, — сказал заместитель председателя правительства края, министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка.

Также не распределенными остаются сельхозучастки общей площадью 21 тысяча гектаров. Один из них расположен в п. Молодежный Комсомольского района, другой в Амурском районе. Приобрести в аренду землю проявила заинтересованность вьетнамская компания «Ти-Эйч Групп». Предприятие планирует построить молочные комплексы, а также молокоперерабатывающий завод.

Еще один участок находится в п. Хор района им. Лазо. Земли включены в инвестиционное соглашение с ООО «СкифАгро-ДВ» для реализации проекта по строительству свиноводческого комплекса. В настоящее время проводится работа по проведению аукционов на продажу права аренды земель.