В 19.10 (хбр) 22 ноября 2018 года на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Незамедлительно на место вызова по повышенному номеру выехали подразделения 4 пожарно-спасательной части, которая базируется на территории завода, а также дополнительные силы Хабаровского пожарно-спасательной гарнизона. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 2 минуты. В ходе разведки было установлено, что произошло возгорание обшивки этажерки (трубопровода) на уровне второго этажа установки для обессоливания нефти. В момент происшествия нефти в установке не было, не взрывоопасно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных отделений в течение 14 минут возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров. В 19.34 (хбр) дана ликвидация открытого горения. В 20.09 (хбр) возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки специальной комиссией.

Всего для ликвидации возгорания привлекалось 52 человека личного состава и 13 единиц техники.