Сразу в трех районах Хабаровского края местные жители в этом году решили вступить в ряды народных дружинников. Около ста человек из Хабаровска, Солнечного и Охотского районов сформировали пять новых отрядов. Всего в регионе сейчас насчитывается 147 народных дружин, в которые входят 1,3 тысячи жителей края. С их помощью в ходе рейдов удается предотвратить сотни правонарушений и преступлений. В этом году было пресечено 334 нарушения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Ежегодно дружинники проводят более 2 тысяч рейдов, — сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю Олег Бородин. – Вместе с полицией добровольцы проверили 582 неблагополучные семьи. Удалось изъять 709 литров спиртосодержащей продукции.

В этом году показатель уличной преступности в крае сократился почти на 14%. Власти и правоохранители связывают это в том числе и с созданием в муниципалитетах народных дружин. Снижение произошло как раз в тех районах, где несут дежурства активисты.

— Сегодня необходимость возрождения добровольчества уже не вызывает сомнений, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимир Хлапов. – И эта работа организована у нас неплохо. Но есть немало моментов, которые предстоит решить, чтобы привлечь людей.

В правительстве края предложили продумать систему поддержки дружинников. Например, власти могли бы ввести для них льготы на проезд, а для молодежи – бонусы при поступлении в вузы. Хорошим стимулом стала бы и возможность бесплатно посещать спортивные мероприятия, которые проходят в Хабаровском крае.

Также участники комиссии предложили хабаровской мэрии создать собственную дружину. В правительстве края такой отряд из числа сотрудников аппарата губернатора уже выходит на дежурства вместе с полицейскими. Но пока администрация города колеблется в принятии решения.