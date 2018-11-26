Стала известна гастрономическая программа «Дней Дальнего Востока» в Москве. В этом году крупное деловое событие начнется с ярмарки на Тверской площади. С 3 по 9 декабря здесь будет представлена продукция 11 регионов Дальнего Востока. В их числе Хабаровский край, который развернет торговые места с сувенирными и продовольственными товарами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Делегация региона подготовила несколько тематических павильонов, один из которых – «Деревня рыбака». Здесь свою продукцию представят рыбодобывающие компании. Всех желающих угостят красной икрой, жареной корюшкой и мойвой, копченой кетой, неркой и другими деликатесами.

Отдельные торговые площадки предусмотрены для предприятий торговли и фермеров, где можно будет приобрести чай, дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки и мед. Всего предприниматели края завезут около двух тонн продукции. Кроме того, рестораторы проведут мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.

— В Москву мы также отправляем лучших шеф-поваров, которые представят рыбное меню. Это одна из главных гастрономических «изюминок» края. Наша делегация также повезёт сувениры с логотипом «Наш выбор 27». Этот бренд прочно ассоциируется с регионом, — отметил и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

С 13 по 15 декабря в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет образовательный фестиваль. Здесь будет работать фудкорт, где повара приготовят блюда по дальневосточным рецептам. Это салат из папоротника с олениной, фишбургер с щукой, строганина из рыбы. Кроме того, будет работать сувенирная лавка.

Напомним, что в прошлом году «Дальневосточную ярмарку» и выставку в Экспоцентре посетили более 100 тысяч человек. Организаторы «Дней Дальнего Востока в Москве» – аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО и Минвостокразвития России.