В правительстве Хабаровского края состоялась рабочая встреча Сергея Фургала с представителями японских компаний. Ряд инвестиционных предложений заинтересовал главу региона.

Компания GPSS Holdings предложила построить на территории Хабаровского края электростанцию, которая подойдет для обслуживания отдаленных населенных пунктов. Компания специализируется на строительстве и обслуживании ветряных, солнечных и геотермальных станций, а также строит малые ГЭС в Японии.

По мнению губернатора, такой проект может быт реализован в Хабаровском крае. Власти региона сейчас прорабатывают разные концепции, как сделать электро- и теплоснабжение отдаленных сел более надежным и менее затратным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас у нас многие котельные в районах работают на мазуте, из-за чего мы тратим немало бюджетных денег на закупку и завоз топлива. Альтернативная энергетика – это тоже один из вариантов решения проблемы. В Правительстве края по моему поручению уже работает группа специалистов, которая ищет решение вопроса по небольшим селам. Мы внимательно изучим опыт японских компаний, их технические решения. Уверен, здесь есть хорошие возможности для сотрудничества, — сказал Сергей Фургал.

Участие в рабочей встрече также приняли представители АО «Хабаровский аэропорт». Они обсудили возможность участия японских инвесторов в строительстве гостиничного комплекса, который расположится в деловой зоне аэропорта после его реконструкции.

Со своей стороны, японские бизнесмены из авиастроительной компания Setouchi Holdings предложили обсудить вопрос покупки турбовинтовых самолетов Kodiak. Эти машины подходят для работы в северных районах, могут садиться на неподготовленные площадки. В перспективе компания готова рассматривать и вопрос локализации производства этих самолетов в России.

Сергей Фургал поручил изучить потребность региона в таком виде самолетов, в том числе и для нужд санитарной авиации.