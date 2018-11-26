Как оказалось, в более 71% профессиональных областей заработная плата соответствует и превышает ожидания соискателей. Среди таких сфер «Автомобильный бизнес», где ожидаемая заработная плата 45 000 рублей, а предлагаемая, в среднем 50 000 рублей. Так же, к таким сферам относятся «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Высший менеджмент», «Медицина и фармацевтика», где в среднем предлагаемая заработная плата выше на 5 000 рублей, чем ожидают соискатели.

В 25% всех профессиональных областей предлагаемая зарплата полностью совпадает с желаниями соискателей и составит 40 000 рублей за работу в области «Административный персонал», «Домашний персонал».

Тем не менее, есть и области, где предлагаемая заработная плата ниже, чем ожидаемая. Среди них сферы «Банки, инвестиции, лизинг» и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» где желаемое вознаграждение составит от 35 000 рублей, а средняя предлагаемая по отрасли – 33 000 рублей.

В ряду сфер, таких как «Консультирование», «Начало карьеры, студенты» и «Продажи» разница между предлагаемой и желаемой составляет от 5 000 рублей и более. Самый большой разрыв в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», где желаемая заработная плата 30 000 рублей, а средняя предлагаемая составляет 42 500 рублей.