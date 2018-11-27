В Амурском районе завершилось расширение производственных мощностей Амурского гидрометаллургического комбината, который входит в группу компаний «Полиметалл».

Сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. Строительство новых объектов и модернизация позволят нарастить переработку до 180-200 тыс. тонн концентрата в год. Также будут увеличены виды перерабатываемых золотосодержащих концентратов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В общей сложности инвестиции в модернизацию комбината составили 71 млн долларов. В течение года наше предприятие открыло 100 новых рабочих вакансий. На 95 из них были трудоустроены жители Амурска и Амурского района, — сообщили в пресс-службе Хабаровского филиала АО «Полиметалл».

Амурский гидрометаллургический комбинат — единственное в России перерабатывающее предприятие, извлекающее золото методом автоклавного окисления.

В ходе очередного этапа модернизации были применены передовые технологии, которые позволяют существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Сейчас на комбинате рассматривается возможность строительства еще одного гидрометаллургического цеха.

Напомним, в 2017 году на АГМК было переработано 160 тысяч золотосодержащего концентрата.