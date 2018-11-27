Новая величина прожиточного минимума за третий квартал 2018 года утверждена в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.
Теперь в среднем прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 13396 рублей. Для трудоспособного населения его величина составляет 14228 рублей, для пенсионеров – 10802 рубля, для детей – 14158 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Напомним, прожиточный минимум устанавливается ежеквартально. Его величина рассчитывается на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, а также обязательных платежах за отчетный квартал.
Установленные величины прожиточного минимума применяются при расчетах социальных выплат и оказании социальной помощи населению края.
Эта запись была опубликована 27.11.2018в 21:42. В рубриках: Общество.
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