Новая величина прожиточного минимума за третий квартал 2018 года утверждена в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Теперь в среднем прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 13396 рублей. Для трудоспособного населения его величина составляет 14228 рублей, для пенсионеров – 10802 рубля, для детей – 14158 рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, прожиточный минимум устанавливается ежеквартально. Его величина рассчитывается на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, а также обязательных платежах за отчетный квартал.

Установленные величины прожиточного минимума применяются при расчетах социальных выплат и оказании социальной помощи населению края.