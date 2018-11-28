Во Владивостоке состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО. На совещании обсудили подготовку к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Участие в работе Совета принял Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Разработать документ поручил Президент России Владимир Путин на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре. Программа должна объединить в себе все принятые ранее национальные проекты, долгосрочные отраслевые планы ведомств и госкомпаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.

— Программа должна стать интегральным документом, в который войдут все меры по улучшению состояния экономики, медицины, образования, транспорта, культуры, спорта и всех других направлений жизни дальневосточников. Для того, чтобы учесть мнение всех людей, проживающих на Дальнем Востоке, предлагаем провести обсуждение национальной программы в три этапа, — сказал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Первый этап – муниципальный уровень. Он будет проходить как в очном режиме во время встреч с людьми, так и с использованием электронных сервисов. Эскиз сайта, на котором можно оставить свои предложения, уже разработан. Посетить этот ресурс сможет любой желающий уже с 15 декабря по адресу www.dv2025.ru. До конца года на сайте начнется голосование по поступившим предложениям, а с января начнется экспертное обсуждение, в котором будут принимать участие лидеры общественного мнения, ученые, представители бизнеса. До 15 марта все предложения будут обобщены в регионах ДФО и пройдут защиту в местных законодательных собраниях.

— Хабаровский край будет активно участвовать в разработке предложений по Национальной программе развития Дальнего Востока. Это документ определит вектор развития нашего региона на многие годы вперед. Сейчас идет подготовительная работа, необходимо внимательно посмотреть на все целевые индикаторы, понять, как они сопрягаются с «майским» Указом Президента. Предварительно, у нас уже есть свой пакет предложений, будем работать, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

На третьем этапе проведут обобщение всех предложений регионов на федеральном уровне. В этой работе также активное участие примут Государственная Дума, Совет Федерации, предпринимательские сообщества, общественные объединения. Проект национальной программы, по планам Минвостокразвития, должен быть готов к 1 июня.