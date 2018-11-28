Краевой слет поисковых отрядов и объединений «Школа поисковика» пройдет в Хабаровске с 1 по 3 декабря. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 человек. Основная цель встречи – привлечение молодежи к патриотической и поисковой работе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для добровольцев и руководителей общественных объединений предусмотрена насыщенная образовательная программа. Участникам встречи представят передовые методики, используемые в поиске и при работе с архивными документами. Также в рамках слета будут отмечены лучшие практики, которые внедряются в районах края.

В ходе круглых столов планируется обсудить вопросы патриотического воспитания, увековечения памяти погибших при защите Отечества, создание общественных музеев боевой славы и муниципальных штабов «Поискового движения России» в районах края.

— Поисковые работы – это очень серьезная и ответственная деятельность. Поэтому важно выработать единые подходы и стандарты поискового дела. Ведь даже маленькая ошибка может привести к безвозвратной потере имен и судеб, которые потом невозможно будет установить. Надеемся, что результатом слета станет дальнейшее развитие поискового движения в районах, — отметили организаторы краевого слета.

Так, например, на осень 2019 года уже запланирована поисковая экспедиция на места боевых действий периода Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Поисковики, успешно прошедшие обучение, разобьют пятидневный полевой лагерь в Бикинском районе.

Краевой слет проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Его организаторами выступают Хабаровское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и комитета по молодежной политике правительства края.