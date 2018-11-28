В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги регионального проекта по повышению рождаемости. Он реализуется на базе отделов ЗАГС в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Сертификат на внеочередное медицинское обследование парам выдают после подачи заявления на заключение брака. Услугу предоставляют пять Центров здоровья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровске пройти осмотр можно в консультативно-диагностическом центре «Вивея», клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, а также в краевом клинико-диагностическом центре. В Комсомольске-на-Амуре — в консультативном диагностическом центре и городской больнице № 2.

Совместный проект комитет по делам ЗАГС правительства края и министерство здравоохранения региона запустили 1 мая этого года. С этого времени сертификаты получили 4 тысячи человек. Однако воспользовались ими меньше одной трети пар. В региональном правительстве это связывают с тем, что срок действия сертификата слишком короткий – всего 3 месяца с момента получения. Поэтому срок действия документа было решено продлить до одного года.

Сертификаты нового образца отделы ЗАГС начнут выдавать 1 декабря.

Проект реализуется в рамках госпрограммы демографического развития России. Хабаровский край стал третьим из одиннадцати регионов на Дальнем Востоке, реализующим выдачу сертификатов молодоженам. Такой же проект запущен в Амурской области и на Сахалине. В рамках региональной программы новообразованные семейные пары могут оптимально подготовиться к беременности и родам, а также разработать индивидуальный план по здоровому образу жизни.