По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ.

Объем финансирования на предоставление субсидий для льготников составил 2,5 млрд рублей. Уже воспользовались приобретенными билетами 412 тысяч пассажиров.

Отметим, что в середине ноября Правительство РФ изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза). Предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).

«Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами планомерно и комплексно решает вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока». «Это вопрос острый и чувствительный для каждого дальневосточника. Не все получится сделать сразу. Но уже сейчас шаг за шагом принимаются решения, чтобы сложившуюся систему изменить», – ранее комментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Как уточнили в Минвостокразвития России, до этого времени купить билет в рамках таких авиаперевозок в экономическом классе могли граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Расширить льготополучателей на многодетных родителей предложило Минвостокразвития России. Их на Дальнем Востоке 125 тысяч.

Напомним, в 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».