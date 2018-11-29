В Хабаровске завершается итоговая проверка на одном из долгостроев ГВСУ №6 (бывший «Дальспецстрой»). Жильё в этом доме должны получить 224 дольщика. На объекте с инспекцией побывали представители краевой и военной прокуратуры, а также регионального минстроя.
Сейчас в многоэтажке по улице Выставочной уже завершаются внутренние и фасадные работы. После испытаний пожарной системы в начале следующей недели и устранения мелких недочетов, застройщик должен получить документ о вводе дома в эксплуатацию. Сдача объекта намечена на 10 декабря. После начнется передача квартир жильцам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Представители минстроя и прокуратуры также проверили ещё один проблемный объект – многоэтажку по улице Павла Морозова. Здесь работы планируется завершить в конце марта следующего года. Жильё в доме получат 90 участников долевого строительства.
Сейчас идёт монтаж электропроводки, готовятся стены к покраске. В начале января строители планируют приступить к установке дверей и фасадным работам. Министр строительства края Александр Шабовта сообщил, что пока работы на объекте ведутся медленно и потребовал от застройщика ускорить темпы.
— Мы с вами договаривались, что на стройке будет задействовано больше рабочих. Однако сегодня мы этого не видим. Вы обязаны уложиться в график. А мы со своей стороны готовы проговорить условия с поставщиками, чтобы необходимые материалы для внутренних работ были завезены раньше января, — сказал министр.
Напомним, что эти два объекта в микрорайоне «Строитель» включены в план достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя», который обсуждался на недавнем совещании под председательством губернатора Сергея Фургала. Здесь застройщик предложил квартиры дольщикам других долгостроев, строительство которых затягивается.
Эта запись была опубликована 29.11.2018в 20:51. В рубриках: Общество.
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