01 декабря 2018 года в 13.19 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в подвале жилого дома по улице Панфиловцев.

Оперативно прибывшие пожарные расчеты обнаружили дым, который шёл из подвала второго подъезда жилого многоквартирного дома. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что горит, электрощитовая и личные вещи на площади 8 кв. метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных расчетов локализовать огонь удалось в 13.33 (хбр), а полностью ликвидировать в 14:51 (хбр) Всего для тушения пожара привлекалось 15 человек и 5 единиц техники.

Самостоятельно из здания вышло 30 человек. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания, виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.