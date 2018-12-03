Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил на аппаратном совещании нового заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. На эту должность назначена Наталия Пудовкина.

Наталья Пудовкина родилась 22 ноября 1961 года в пос. Зырянка Верхне-Колымского района Якутской АССР. Трудовую деятельность начала в финансовом управлении администрации Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Далее работала в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования, затем – в департаменте развития и экономики здравоохранения Минздрава России, департаменте социального развития и охраны окружающей среды Правительства РФ, экспертном управлении Президента РФ.

С 2010 года работала в законодательной думе Хабаровского края заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам. В 2014 году была избрана депутатом законодательной думы края шестого созыва. До назначения в региональное правительство возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.