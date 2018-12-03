Сегодня на аппаратном совещании губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил нового министра природных ресурсов. На эту должность назначен Константин Кузнецов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Константин Кузнецов родился 3 марта 1963 года в поселке Хинганск Облученского района Еврейской автономной области. Там же он начал свою трудовую деятельность на комбинате «Хинганолово». Далее работал в коммерческих структурах, затем – в Хинганском шахтостроительном управлении.

С 1998 года – председатель Облученского районного комитета по охране окружающей среды, затем – ведущий специалист комитета природных ресурсов ЕАО. С 2002 года перешел на работу в управление Росприроднадзора по ЕАО. В 2006-2014 годах занимал различные должности в управлении природных ресурсов аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области. С 2014 года и до назначения в правительство края возглавлял управление Росприроднадзора по ЕАО.