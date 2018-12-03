С 1 января в Хабаровском крае, как и во всех субъектах Российской Федерации, произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Многие жители Хабаровского края уже стали получать квитанции с предупреждением. В комитете по ценам и тарифам краевого правительства разъяснили особенности изменения показателей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в 2019 году предусмотрено двухэтапное повышение тарифов: с 1 января – на 1,7 процентов и с 1 июля – на 2,4 процентов. Это обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Новые квитанции с первыми изменениями жители края получат в начале февраля.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2019 год идет в правительстве региона в настоящее время.

Напомним, в 2018 году повышение стоимости коммунальных услуг проводилось однократно – с 1 июля. Размер индексации совокупного платежа граждан составлял 4 процента.