Дальневосточный федеральный округ занял 3 место в рейтинге российских регионов, жители которых платят меньше всего по налогам. Средний платеж физических лиц в ДФО составил 872 рубля. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи россиян в пользу ФНС на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Люди платили на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт. Учитывались данные за 11 месяцев 2018 года.

Сколько платят физические лица

В январе — ноябре этого года в целом по России средний онлайн-платеж физических лиц по налогам составил 1169 рублей. Если смотреть по регионам, то, помимо Дальнего Востока, в топ-3 округов с самыми маленькими средними платежами вошли Сибирь (658 рублей) и Урал (862 рубля), которые заняли 1 и 2 места соответственно. На последней строчке списка регионов оказался Центр (1537 рублей).

Средний онлайн-платеж по налогам физических лиц в разных федеральных округах

Центральный — 1537 рублей Северо-Западный — 1175 рублей Южный — 1068 рублей Приволжский — 910 рублей Северо-Кавказский — 877 рублей Дальневосточный — 872 рубля Уральский — 862 рубля Сибирский — 658 рублей

Россия в целом — 1169 рублей

Москва и область — 1720 рублей

Санкт-Петербург и область — 1231 рубль

Крайний срок уплаты налогов за 2017 год наступает 3 декабря. Пользователи могут найти свой налог по номеру квитанции или задолженность по ИНН через Яндекс.Деньги. В этом году пик налоговых платежей через сервис пришелся на четвертый квартал: 15% от всех платежей физических лиц было в октябре и 16% — в ноябре.

В январе — ноябре этого года мужчины платили налоги чаще, чем женщины: 68% плательщиков против 32%. Около 35% платежей пришлось на россиян 25–34 лет, 28% — 35–44 лет, 18,6% — от 45–54 лет, 11% — от 55 лет, 6,3% — 18–24 лет.

Сколько платят предприниматели

В рейтинге регионов по самым маленьким средним платежам индивидуальных предпринимателей в пользу ФНС Дальний Восток занял 6 место. Бизнесмены из этого округа платили в среднем за раз 3878 рублей. Лидирует в топе Северный Кавказ, где средний платеж составил 3426 рублей. На втором месте оказался Северо-Запад (3679 рублей), на третьем — Юг (3694). Замыкает список регионов Центр (4096 рублей).

Средний онлайн-платеж по налогам индивидуальных предпринимателей в разных федеральных округах

Центральный — 4096 рублей Уральский — 3883 рубля Дальневосточный — 3878 рублей Приволжский — 3790 рублей Сибирский — 3782 рубля Южный — 3694 рубля Северо-Западный — 3679 рублей Северо-Кавказский — 3426 рублей

Россия в целом — 3898 рублей

Москва и область — 4204 рубля

Санкт-Петербург и область — 3704 рубля

Индивидуальные предприниматели обычно платят налоги каждый квартал, поэтому пики их платежей приходятся на март, июнь и сентябрь. В целом по стране средний онлайн-платеж бизнесменов по налогам в январе — ноябре 2018 года составил 3898 рублей.