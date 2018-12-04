В Москве на Тверской площади состоялось открытие Дальневосточной ярмарки. Здесь жители и гости столицы смогут познакомиться с культурным, туристическим и гастрономическим потенциалом всех 11 регионов ДФО, в том числе и Хабаровского края. Старт ярмарке дали министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Олег Скуфинский, представители региональных властей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С Дальнего Востока предприниматели привезли на ярмарку свою продукцию: продовольственные товары, сувениры, поделки мастеров. Всем регионам предоставлены места в «Торговых галереях», «Гостиной», «Ресторанной зоне», «Деревне рыбака».

Так, в «Деревне рыбака» представители Хабаровского края угостят гостей красной икрой, жареной корюшкой и мойвой, копченой кетой, неркой и другими деликатесами. В «Ресторанной зоне» лучшие шеф-повара края проведут мастер-классы по приготовлению ухи и талы из речной рыбы.

Отдельные торговые площадки предусмотрены для предприятий торговли и фермеров, где можно будет приобрести чай, дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки и мед. Всего предприниматели края завезли около двух тонн продукции.

Свои умения на фестивале продемонстрируют мастера декоративно-прикладного искусства. Так, руководитель Булавинской школы искусств (Ульчский район) Юрий Куйсали проведет мастер-классы по объемной резьбе. Хабаровчанка Анна Попова проведет занятия по изготовлению нанайских оберегов из бересты. Мастерица из села Гвасюги района им. Лазо Онисия Кялундзюга научит гостей ярмарки национальной вышивке по ровдуге — выделанной шкуре дикого зверя. На Тверской площади выступят ансамбль песни и танца «Славянская душа», вокально-эстрадная студия «Диапазон» и солисты ансамбля современного танца «Фьюжн».

Дальневосточная ярмарка продлится до 9 декабря. Мероприятие проводится второй год подряд в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».