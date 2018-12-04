В 20 населенных пунктах Хабаровского края началось тестирование второго мультиплекса цифрового телевидения. Теперь 20 каналов с высоким качеством изображения доступны жителям Николаевска-на-Амуре, Бикина, Охотска, Советской Гавани, Ванино, Вяземского, Чегдомына, а также поселков Аян, Богородское, Бриакан, Высокогорный, Главный Стан, Де-Кастри, Долми, им. Полины Осипенко, Катэн, Мухен, Нелькан, Солонцовый, Среднехорский, Троицкое, Тугур, Тумнин, Херпучи и Этыркэн. Ранее мультиплексы были запущены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно значительно превосходит аналоговое телевидение по качеству изображения и звука, более устойчиво к помехам. В Хабаровском крае построено 92 объекта телевещания второго мультиплекса. До 31 декабря все они будут введены в эксплуатацию, что позволит принимать телеканалы цифрового качества в 278 населенных пунктах, в которых проживает 98 процентов жителей края, – подчеркнул и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Между тем, в Хабаровском крае за периметром федеральной целевой программы на данный момент оказалось более 27 000 человек. Это жители отдаленных малонаселённых пунктов. Там, где прокладка кабеля технически не возможна, спутниковое телевидение – единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям.

— Для того, чтобы соблюсти законные права всех граждан на получение информации, правительство региона решило привлечь ведущих российских спутниковых операторов к реализации проекта. Партнерство с крупными операторами поможет быстро и эффективно предоставить жителям Хабаровского края достойную замену аналоговому вещанию, – отметил губернатор Сергей Фургал.

Речь идет о бесплатном просмотре спутникового телевидения жителей 157 населенных пунктов. В специальные пакеты услуг включены 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов и региональный телеканал. При отсутствии оборудования для приема спутникового сигнала, его можно приобрести у оператора по льготной цене.

Напомним, что в перечень обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса входят «Первый Канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».