В краевом министерстве сельского хозяйства отметили рост активности краевых сельхозпроизводителей в этом году. По официальным данным, фермеры и аграрии взяли в два раза больше льготных кредитов в банках, чем в 2017 году. Средства выдаются на поддержку и развитие в уполномоченных Минсельхозом России банках по ставке не более 5 процентов годовых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Предоставление льготных займов позволяет своевременно провести посевную кампанию и модернизировать производство. В первом полугодии обычно оформляют кредиты для посевной, закупа ГСМ, приобретения новой и ремонта действующей техники. Во втором полугодии большая часть заемных средств идет на приобретение кормов, обновление стада, — сообщили в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

С начала этого года фермеры и агропромышленники Хабаровского края оформили 37 заявок на получение льготных кредитов. Их выдается два вида: краткосрочный — на год, и инвестиционный — сроком от 2 до 15 лет.

Так, сельхозпредприятие «Даниловка» на заемные средства приобрела технику для обработки земли, АО «Птицефабрика «Комсомольская» – птицеводческое оборудование, владелец «Скифагро-ДВ» вложил деньги в строительство животноводческих помещений в рамках реализации инвестпроекта по созданию свиноводческого комплекса.

Впервые в этом году в программе льготного кредитования участвовали молокоперерабатывающие предприятия края. Полученные средства были направлены на закупку сырого молока у местных сельхозпроизводителей.

Услуги льготного кредитования в Хабаровском крае предоставляют порядка 10 финансовых организаций. В их числе АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфабанк, АО «МСП Банк».