В Хабаровске стартовал трехдневный обучающий семинар по вопросам реализации государственной национальной политики. На него собрались представители со всех регионов ДФО. Тема обсуждения — главные тенденции межнациональных отношений в России.

Участников мероприятия поприветствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В своем обращении он подчеркнул важность создания в российских регионах условий для развития национальной культуры и самобытности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Исторически в нашем крае проживают представители 145 национальностей, восьми коренных малочисленных народов, — сказал Сергей Фургал. – Все они должны жить в атмосфере взаимопонимания, развивать регион, участвовать и совершенствовать экономику, культуру, общественные отношения. Важнейшим фактором для этого служит консолидация действий органов государственной власти, местного самоуправления и всех возможных институтов гражданского общества. Именно такой подход мы должны заложить, а затем передать его нашей молодежи для поддержания в будущем мира и стабильности в дальневосточном регионе.

Семинар организован Федеральным Агентством по делам национальностей РФ совместно с Центром инновационного проектирования факультета госуправления МГУ им. М.В. Ломоносова. Вместе с экспертами участники встречи обсудят этнополитическую ситуацию в стране и регионе, основные направления национальной политики, разберут инструменты для урегулирования межнациональных конфликтов, а также роль органов власти и СМИ в этих вопросах.