23 декабря у каждого жителя города Хабаровска появится еще одна возможность весело и с пользой провести предновогодние выходные с семьей и друзьями — городской парк «Динамо» на один день станет площадкой для соревнований по скоростному спуску с горы на авторских санях «Снежные гонки».

Для участия в соревнованиях участникам в возрасте от 14 лет необходимо сформировать команду из 5 человек и смастерить собственные сани. Оформить сани можно в любой тематике — от кареты до инопланетного корабля. Приветствуется, если название и внешний вид команды будут соответствовать задуманной теме оформления саней. Все зависит только от фантазии команды! Главные требования к оформлению: безопасность, цензура и креатив.

В спуске с горы принимают участие не более 3 членов команды, каждый должен иметь индивидуальные средства защиты от повреждений. Предупреждаем, использовать какие-либо устройства для разгона не разрешается.

У каждой команды есть возможность стать победителем или призером одной из номинации: «Самая длинная дистанция», «Лучшая презентация команды», «Самые крепкие сани», «Приз зрительских симпатий» и «Абсолютный победитель».

Победители (1-3 места) в каждой номинации получат призы от организаторов и спонсоров мероприятия. Каждый участник соревнований получит сертификат об участии вне зависимости от результатов спуска.

Помимо соревновательной части гостей соревнований ждут различные активности и конкурсы. Проведите выходной в преддверии Нового года всей семьей интересно, весело и с пользой!

Для участия в Соревнованиях команда выбирает капитана, который подаёт заявку на сайте https://snowrace-khv.wixsite.com/snowrace-khv до 20 декабря 2018 года.