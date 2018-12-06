В министерстве строительства края подвели итоги реализации краевых жилищных программ в 2018 году. На частичную компенсацию стоимости квадратного метра для молодых семей было направлено около 600 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В том числе – 416 млн рублей из краевого бюджета, 110 млн — федеральное финансирование и порядка 70 млн – средства муниципалитетов. Это позволило улучшить жилищные условия 587 молодым семьям. С помощью господдержки они смогли приобрести квартиры на первичном и вторичном рынке. В основном новостройки покупают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В этих городах договоры долевого участия заключили 217 участников краевых программ.

— Для расчета социальных выплат используется средняя расчетная стоимость квадратного метра. В результате из бюджета предоставляется от 30 до 40% стоимости квартиры. Например, для семьи из трех человек — это около миллиона рублей. Такая поддержка пользуется большой популярностью, однако, очередь продвигается достаточно медленно. Поэтому участникам программы мы также предлагаем квартиры в новостройках по льготным ценам. Строителям помогаем субсидиями, а они снижают стоимость квадратного метра, — отмечает начальник управления государственной жилищной поддержки краевого минстроя Наталья Лыскова.

По ее словам, такая практика уже реализуется в новом микрорайоне «Березки» в Хабаровске.

Дополнительные выплаты участникам программ предусмотрены и в случае пополнения в семействе. При рождении каждого из детей выплачивается по 5% расчетной стоимости жилья. Этим правом в 2018 году воспользовалось 100 семей.