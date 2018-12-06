За десять лет Хабаровскому краю удалось значительно сократить объемы незаконной заготовки древесины. Если в 2008 году в крае нелегально вырубалось 80 тысяч кубометров леса, то сегодня эта цифра колеблется в интервале от 6 до 7 тысяч. Такие данные привели в управлении лесами правительства края, объяснив, что переломить ситуацию помогли новые технологии борьбы с нелегальными заготовителями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В нашем арсенале традиционно используется несколько способов обнаружения нарушителей, — пояснил начальник управления лесами правительства края Сергей Андриенко. — Есть авиационная разведка, пешие патрули, работают видеокамеры, которые следят в первую очередь за пожарами, но могут указать и на места незаконных рубок. Но все это в сравнении со спутниковым мониторингом можно назвать вспомогательными средствами. Самую полную картину происходящего в тайге дает сегодня система мониторинга «Кедр». Она не ограничена расстояниями, может анализировать любые районы с высокой точностью. Вот уже два года мы пользуемся этим новшеством, и количество незаконных рубок стабильно уменьшается.

Об эффективности «Кедра» говорит статистика выявленных нарушений. Так, еще в 2016 году к октябрю было зафиксировано 307 случаев незаконных рубок. В 2017 году после запуска системы их число сократилось до 205, а в этом — составило 166.

— Большинство теневых дельцов знают, как работает спутниковый контроль. Система делает снимки в заданные промежутки времени, а затем сравнивает их. Любые изменения в лесополосе сразу становятся видны. Это дает шанс поймать преступников с поличным, — отметил Сергей Андриенко.

Помогает информация «Кедра» и в плановых профилактических мероприятиях, таких как операция «Лес». Каждый год специальные группы, куда входят лесники и правоохранители, устраивают рейды. В этом сезоне было проведено 219 таких инспекций, что позволило выявить 19 рубок. Благодаря «Кедру» проверяющие точно знают, в каких районах орудуют нарушители.

Сейчас в Хабаровском крае внедряется еще одна цифровая новинка — информационная система «Аверс». В нее будут заноситься все операции с лесом – от выдачи первичных документов до последующего учета древесины и сделок с ней. Современное технологичное решение позволит максимально усилить контроль за действиями теневых дельцов.