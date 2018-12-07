Документ, предусматривающий комплекс мер по повышению экономического потенциала и доступности финансовых услуг в регионе, подписали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. Стороны обсудили итоги реализации «дорожной карты» этого года и определили приоритетные задачи на предстоящий период. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

К развитию сети в Хабаровском крае банк приступил в 2017 году. Сегодня он работает в 47 населённых пунктах, в том числе с населением менее 2 тысяч человек — Бичевая, Георгиевка, Новый Мир, Пивань, Сита и другие. Банкоматно-терминальная сеть Почта Банка в крае выросла с начала года в 4 раза и насчитывает сейчас более 460 устройств. Терминалы установлены в сёлах Аян, Нелькан, посёлке Бриакан, в которых вопрос доступности финансовых услуг стоял особенно остро.

«Мы планируем и дальше повышать доступность финансовых услуг для жителей края, расширяя их перечень. В 2018 году мы начали предоставлять свои услуги индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса Хабаровского края. В планах – новые населенные пункты, в отделениях почтовой связи которых мы будем устанавливать устройства самообслуживания по снятию наличных. Речь идет о городских и сельских поселениях Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Охотского и других районах Хабаровского края», – отметил президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Мы положительно оцениваем работу Почта Банка по повышению доступности финансовых услуг. Для нас критически важно, чтобы в небольших населенных пунктах, особенно на севере края, люди могли получать такие же услуги, как и в крупных городах. Рассчитываем, что банк и дальше будет развиваться по этому направлению в нашем регионе. Правительство края со своей стороны будет оказывать необходимую поддержку», — отметил губернатор края Сергей Фургал.

Также в Хабаровском крае реализуется экологический проект Почта Банка по восстановлению лесов «Подари лес другу!» В рамках него весной в Анастасьевском лесничестве было высажено порядка 11,5 тысяч саженцев лиственницы. Кроме того, запланировано участие банка в информационно-разъяснительных семинарах, конференциях и круглых столах, направленных на повышение уровня финансовой грамотности жителей региона.