В Хабаровском крае в этом году освоены первые 50 млн рублей на создание инфраструктуры для «дальневосточных гектаров». Средства направлены на развитие территории возле Кругликовского сельского поселения в районе им. Лазо. Это самая крупная в крае агломерация, где компактно расположены бесплатные участки земли. В безвозмездное пользование там предоставлено более 500 наделов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, 25 млн рублей выделено из федерального бюджета, 24,5 млн рублей – из краевой казны и 500 тысяч рублей направлено из бюджета района им. Лазо. Эти средства направлены на обеспечение электроснабжения. Заниматься подключением приоритетной территории к электричеству будет Дальневосточная железная дорога, ее подстанция расположена в Кругликовском сельском поселении и имеет избыток мощности. Подрядная организация уже приступила к проведению проектно-изыскательных работ. Кроме того, подготовлена и направлена для прохождения экспертизы проектная документация на строительство первого этапа автодорог. Также продолжается внесение изменений в градостроительную документацию поселения.

Создание транспортной и электросетевой инфраструктуры включено в комплексный план развития центров экономического роста Хабаровского края до 2020 года. Напомним, на территории Кругликовского сельского поселения создано первое в ДФО село из «дальневосточных гектаров».

Всего в Хабаровском крае определено 14 приоритетных территорий, на которых с гражданами заключено двадцать и более договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». Они сформировались в районе имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах.

Создание инфраструктуры запланировано на 4 территориях: в районе села Кругликово района им. Лазо, сел Краснознаменка, Елабуга, Свечино Хабаровского района. По предварительным подсчетам, на эти цели потребуется 698,57 млн рублей. Из них 312,68 млн рублей будет выделено из краевого бюджета, 319 млн рублей – из федеральной казны. Еще часть средств направят муниципалитеты, в районе которых компактно расположились «дальневосточные гектары» граждан.

Сейчас на территории Хабаровского края зарегистрировано более 8,8 тысяч договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано свыше 18 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара».