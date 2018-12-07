Минвостокразвития России предлагает внести изменения в Лесной кодекс РФ в части установления новых правил заключения и расторжения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в дальневосточных регионах. По поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева разработан соответствующий законопроект. Документ уже направлен на рассмотрение в Правительство России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На Дальнем Востоке предлагается заключать договоры аренды лесных участков с предпринимателями и юрлицам при наличии двух обязательных условий. Первое – круглый лес может быть реализован арендатором участка в объеме не более 50% от всей произведенной продукции из древесины. Второе – объемы заготовки на арендуемом участке не должны быть ниже 70% от допустимого объема изъятия древесины в течение двух календарных лет подряд. Нарушение одновременно двух этих требований будет считаться основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка в одностороннем порядке. Как считают в Минвостокразвития России, подобный механизм позволит более эффективно использовать предоставленные лесные участки, а также тщательнее контролировать деятельность лесозаготовителей.

Напомним, что на прошлой неделе эти же вопросы с руководителями крупнейших лесозаготовительных компаний Хабаровского края обсудил губернатор Сергей Фургал. Глава региона инициировал полную ревизию деятельности местных предприятий. Причиной такого шага стала неоднозначная статистика работы леспопромышленного комплекса, которая показала, что практически все налоговые поступления от заготовки древесины в краевую казну тратятся на ремонт дорог, которые сами же компании разбивают при перевозке. Сергей Фургал поручил организовать комплексную проверку с участием как профильных министерств и ведомств, так и надзорных органов. Они должны проанализировать законность всех операций в лесной сфере края. В отношении предприятий, которые имеют статус приоритетных инвестпроектов, власти обратят внимание на то, как выполняются заявленные планы по строительству объектов, дорог, коммуникаций.

По объемам заготовки леса Хабаровский край уже не первый год занимает первое место в ДФО и восьмое — по стране. Только в 2017 году на территории региона было вырублено 6,6 млн кубометров древесины, в том числе ценных пород.