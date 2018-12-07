В Хабаровске начались работы по праздничному оформлению площади им. Ленина к Новому году. Сейчас идет установка главного новогоднего дерева: на металлическом каркасе укрепляют 144 настоящих ели. Высота конструкции будет достигать 20 метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, в этом году на главной елке края засияют обновлённые гирлянды и шары. Поднимать собранную ель планируют уже на этих выходных, если не помешает погода.

Проект обустройства зимнего городка на площади им. Ленина уже утвержден. Его разработкой занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. Рядом с новогодней елью расположат заглавную снежно-ледовую композицию «Амурская зорька». Также будет изготовлен ледяной трон и другие фигуры для фотографирования. Для детей в районе «нулевого километра» изо льда возведут лабиринт, а также четыре горки. Всего для строительства праздничного городка заготовлено более 600 кубометров льда и более 900 кубометров снега.

Новогоднее оформление площади им. Ленина планируется закончить к 23 декабря.