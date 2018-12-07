Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов во время традиционных ноябрьских распродаж, сравнив ее с предыдущими выходными месяца.

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в России с 23 по 25 ноября 2018 г., вырос на 35% и превысил 2,5 млрд рублей. Хабаровск вошел в число городов, жители которых во время «черной пятницы» совершили наибольший объем транзакций: его объем увеличился на 37% и составил 50 млн рублей. Это третья позиция после Москвы (900 млн рублей) и Санкт-Петербурга (300 млн). Далее в списке лидеров следуют Новосибирск (42 млн рублей), Екатеринбург и Самара (свыше 30 млн), Красноярск, Казань и Ростов-на-Дону (по 25 млн).

В целом по стране максимальный объем средств клиенты ВТБ потратили в магазинах одежды (1,2 млрд рублей), при этом по сравнению с предыдущими выходными ноября данный показатель увеличился на 23%. Наибольшую динамику по сравнению с предыдущими выходными ноября показали транзакции в категории «Косметика» (+76%). Следом — «Бытовая техника» (+66%) и «Ювелирные украшения» (+42%). Объем покупок в магазинах обуви увеличился на четверть.

Размер «среднего чека» во время ноябрьских распродаж увеличился на 16% по сравнению с предыдущими выходными, составив около 4000 рублей. При этом количество товаров, приобретенных в рамках среднестатистической покупки, увеличилось почти в два раза.

На Дальний Восток пришелся еще один «рекорд»: Владивосток вошел в тройку лидеров по среднему чеку. Его показатель чуть меньше московского, 4700 рублей против 4900 рублей соответственно. Далее в списке следуют Хабаровск и Краснодар (по 4400 рублей), Самара (4100 рублей), Казань (4000 рублей).

В исследовании были проанализированы наиболее популярные у клиентов категории: косметика, бытовая техника, магазины одежды и обуви, а также ювелирные украшения.