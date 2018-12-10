Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в рамках рабочей поездки провел встречу с жителями города Бикин. Она прошла в формате «вопрос-ответ» и длилась более двух часов.

Среди главных болевых точек местные жители назвали жилье. По их словам, ранее по программе расселения аварийного жилья было построено 2 дома, однако этого не достаточно. В очереди на расселение стоят 670 человек. Главу региона эта цифра удивила. За разъяснениями Сергей Фургал обратился к главе города Марине Мануйловой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На данный момент в новом жилье действительно нуждаются 670 человек. Это очередь, которая начала формироваться еще в 70-х. Аварийными признаны 19 домов. Большая часть из них – на 8 квартир, — ответила глава города.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил, что ситуация находится под контролем ведомства и проблема будет решена в ближайшие три года.

— Все помещения, которые были признаны непригодными для проживания на 1 января 2017 года, будут расселены в течение трех лет. По программе, которая финансируется из регионального и федерального бюджетов. Администрация Бикина уже подала заявку на вступление в программу. Причем одна из первых. И уже сейчас идет проектирование новых домов, — заявил Дарий Тюрин.

Сейчас проект проходит государственную экспертизу в краевом министерстве строительства. Территория застройки уже определена. Строительство трехэтажных домов начнется в 2019 году.

Еще одна проблема, которая беспокоит жителей Бикина – изношенность электрических сетей. По словам местных жителей, старые столбы и провода уже давно требуют замены. Однако местная администрация не проводит никаких работ.

В администрации городского поселения сообщили, что на территории города сети принадлежат муниципалитету, АО «ДРСК», железной дороге и дальневосточному филиалу АО «Оборонэнерго». Большая часть жалоб приходится на участки, которые принадлежат последнему сетедержателю.

— Люди жалуются на участки, которые ранее эксплуатировала местная компания до прошлого года. Она не справлялась со своими обязанностями и была передана в аренду «Оборонэнерго». По договору они обязаны производить замену и ремонт сетей, но им достались сети с большим износом, — прокомментировал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

В администрации сельского поселения, со своей стороны сообщили, что до конца этого года заменят 50 электроопор. Они уже закуплены и ремонтные работы идут. На остальные проблемные участки денег в муниципальном бюджете нет. Власти надеются получить финансирование на следующий год из краевого бюджета за счет участия в программе по капитальному ремонту сетей.

— Нужно искать компромисс. Если «Оборонэнерго» по договору берет на себя обязательства по ремонту и содержанию сетей, пусть их выполняет. Но понимая, что в общем объеме это финансово сложно, администрация Бикина должна найти компромисс с сетедержателем. Определить аварийные и потенциально опасные участки, поделить их и договориться с компанией путем заключения дополнительных соглашений, — заявил губернатор.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил, что займется проработкой этого вопроса, пригласив за стол переговоров представителей сельской администрации и АО «Оборонэнерго».