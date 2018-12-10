В Хабаровском крае завершается реализация проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах граждан. Нынешний год стал рекордным по активности муниципалитетов. Участие в конкурсе приняли 15 районов края, от которых поступило 80 заявок. Все они получили финансирование на реализацию проектов. Для сравнения в 2017 году субсидия была распределена между 45 проектами. В 2016 году поддержку получили 12 проектов из шести районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, на реализацию лучших народных инициатив направлено более 100 млн рублей. Тематика проектов — восстановление и ремонт парков, скверов, памятных знаков, обустройство детских и спортивных площадок.

Так, на днях в Советской Гавани состоялось тождественное открытие сквера имени Николая Бошняка. Благоустройство зоны отдыха стало частью проекта реновации площади Победы. Общая стоимость составила 7,4 млн рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета — 5,4 млн рублей. Большая часть денег – 3,2 млн рублей — за счет программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Из муниципальной казны выделено 1,6 млн рублей и еще 400 тысяч рублей – средства предприятий города.

Деньги были направлены на укладку тротуарной плитки, установку памятника основателю города Николаю Бошняку, а также на обустройство малых архитектурных форм для комфортного отдыха.

— Программа поддержки местных инициатив реализуется в крае пятый год. Активность муниципалитетов растет. В настоящее время уровень доходов местных бюджетов не позволяет полностью финансировать подобные проекты. Поэтому такой инструмент привлечения финансовых ресурсов, как ППМИ, очень востребован. Кроме того, граждане сами выявляют реальные и наиболее насущные проблемы. А реализуемые проекты помогают сохранять и развивать действующую инфраструктуру в поселении, сплотить сельских жителей в стремлении к повышению качества жизни, — отметил заместитель министра сельского хозяйства края – начальник управления развития сельских территорий Андрей Романченко.

Помимо Советской Гавани уже реализованы проекты и в других населенных пунктах. В соседнем Ванино по инициативе молодежи появился уличный скейт-роллердром. В Хурбе оборудовали детские площадки и установили освещение. В поселке Корфовский теперь есть воркаут-площадка. В Ильинке и Эльбане обустроили парковые зоны. В Селихино заасфальтировали подъезд к школе.