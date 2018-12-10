Самый большой на Дальнем Востоке каток открылся на набережной в Хабаровске
Дата | 10.12.2018 В рубриках: Общество

В Хабаровске на набережной стадиона им. Ленина официально открылся самый большой каток в регионе и на Дальнем Востоке.   Площадь ледового покрытия со всей инфраструктурой составляет более 18 тысяч квадратных метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Жителей и гостей города поприветствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Каток стал местом притяжения для всех хабаровчан и гостей нашего города. Мы постарались сделать все, чтобы пребывание здесь было комфортным и безопасным. Впервые предусмотрели зону безопасного катания  для маленьких детей. Уверен, для многих наш каток станет местом,  с которого начинаются большие спортивные победы! — отметил губернатор края.

На торжественной церемонии открытия выступили    спортсмены, волонтёры и артисты — юношеская сборная центра развития хоккея с мячом, воспитанники Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур» и  школы фигурного катания  «Мастер» и другие.

Как и в прошлом году, напротив катка в помещении универсального спортивного комплекса организованы помещения для переодевания, прокат и фудкорт.  Работать каток будет круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку.

Набережная Хабаровская – визитная карточка города и один из главных его туристических объектов.  Здесь проходят массовые культурные, спортивные, памятные и другие знаковые мероприятия. В сентябре  завершился одни из этапов реконструкции  набережной, которая серьезно пострадала после наводнения в 2013 году. Работы проведены в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)».

Эта запись была опубликована 10.12.2018в 19:34. В рубриках: Общество.


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