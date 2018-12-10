В Хабаровске на набережной стадиона им. Ленина официально открылся самый большой каток в регионе и на Дальнем Востоке. Площадь ледового покрытия со всей инфраструктурой составляет более 18 тысяч квадратных метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Жителей и гостей города поприветствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Каток стал местом притяжения для всех хабаровчан и гостей нашего города. Мы постарались сделать все, чтобы пребывание здесь было комфортным и безопасным. Впервые предусмотрели зону безопасного катания для маленьких детей. Уверен, для многих наш каток станет местом, с которого начинаются большие спортивные победы! — отметил губернатор края.

На торжественной церемонии открытия выступили спортсмены, волонтёры и артисты — юношеская сборная центра развития хоккея с мячом, воспитанники Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур» и школы фигурного катания «Мастер» и другие.

Как и в прошлом году, напротив катка в помещении универсального спортивного комплекса организованы помещения для переодевания, прокат и фудкорт. Работать каток будет круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку.

Набережная Хабаровская – визитная карточка города и один из главных его туристических объектов. Здесь проходят массовые культурные, спортивные, памятные и другие знаковые мероприятия. В сентябре завершился одни из этапов реконструкции набережной, которая серьезно пострадала после наводнения в 2013 году. Работы проведены в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)».