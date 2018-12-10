В рамках мероприятий Дней Дальнего Востока в Москве сегодня, 10 декабря, на станции метро Выставочная открылась фотоэкспозиция «Неповторимый Дальний Восток». Посетителям предлагают познакомиться с яркими фотографиями, раскрывающими особенности уникальной природы региона. Выставку открыли генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востока Сергей Ховрат и заместитель начальника Московского метрополитена Павел Ковалев.

«Рад приветствовать вас сегодня на открытии фотовыставки «Неповторимый Дальний Восток». Надеюсь, что Вы уже успели получить первые приятные впечатления от посещения ярмарки на Тверской площади и ярких выступлений народных коллективов, представивших все 11 регионов Дальнего Востока, а также побывать в «Дальневосточном экспрессе», курсирующем на кольцевой линии метро. Экспозиция фотографий, открывающаяся сегодня на станции Выставочная, позволит жителям столицы узнать больше о регионе, его удивительной и завораживающей природе, вдохновиться ей и, возможно, приехать в регион, чтобы увидеть своими глазами», — сказал Сергей Ховрат.

Фотографии выставки представляют все 11 регионов Дальнего Востока, знакомят зрителей с уникальными экосистемами, разнообразием видов диких животных и птиц, обитающих в естественной среде, экзотическими растениями, разными природными зонами от арктической тундры до широколиственных лесов.

Дополнительно сегодня в продажу в кассы Московского метрополитена поступили тематические карты «тройка» и единые проездные билеты с информацией о Днях Дальнего Востока. Карта «тройка» вышла ограниченным тиражом 10 000 экземпляров, а единые билеты – 400 000 экземпляров.

Напомним, основным мероприятием Дней Дальнего Востока станет фестиваль в Экспоцентре, который пройдет с 13 по 15 декабря. На мероприятии можно будет познакомиться с регионами, встретиться с работодателями и представителями вузов Дальнего Востока, посетить лекции ведущих спикеров и блогеров, пройти профориентационные тесты, получить консультации по построению карьеры, подать заявление на «дальневосточный гектар», попробовать блюда дальневосточной кухни и посетить концерты ведущих дальневосточных исполнителей. Вход на фестиваль свободный. Регистрация доступна на сайте ddv.moscow.