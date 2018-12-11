В Хабаровском крае наметился спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. По оперативным данным за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 7718 случаев заражения этими инфекциями. Это на 3,8 % ниже показателя эпидемического порога. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В целом ситуация с ОРВИ стабильная, — сообщила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Нина Осипова. – Но в отдельных районах есть отклонения от нормы — в Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском. На госпитализации с ОРВИ в медучреждениях сейчас находятся 122 человека.

Напомним, что еще на прошлой неделе медики отмечали превышения показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ сразу в семи районах края. Для уменьшения риска заражения врачи рекомендовали усилить в учреждениях образования и культуры профилактические меры. Одновременно во всех больницах и аптеках края был создан запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.