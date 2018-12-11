Предприятия торговли края, производители и фермеры подвели итоги участия в ярмарке, которая проходила в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве.

На протяжении недели предприниматели из дальневосточных регионов торговали своей продукцией, а также проводили дегустации и мастер-классы. Бизнесмены из Хабаровского края участвовали в работе нескольких тематических зон, одна из которых — «Деревня рыбака». Здесь были представлены рыбные деликатесы: жаренная корюшка и мойва, копченая кета, нерка и многое другое. В отдельных торговых павильонах продавали дальневосточные сиропы, мед, ягоды лимонника, чагу, варенье, папоротник, шиповник, соки, чай. Всего предпринимателям края удалось реализовать более 4 тонн продукции, в том числе выращенной на «дальневосточных гектарах». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На выходных посещаемость ярмарки серьезно выросла – наибольшим спросом у гостей пользовались дикоросы. «Дары тайги» в праздничной упаковке – отличный подарок на Новый год. Из рыбной продукции быстрее всего гости ярмарки раскупали жаренную корюшку. Многим понравилась уха из четырех видов рыб от местного производителя – Троицкого рыбоперерабатывающего комплекса. Предприниматели также продавали мучную продукцию с изображением герба края и логотипом «Наш выбор 27», — отмечает заместитель начальника управления потребительского рынка министерства торговли края Екатерина Чабан.

Гастрономическая программа «Дней Дальнего Востока» продолжится в «Экспоцентре» на Красной Пресне, где с 13 по 15 декабря пройдет образовательный фестиваль. Здесь будет работать фудкорт, где повара приготовят блюда по дальневосточным рецептам. Это салат из папоротника с олениной, фишбургер с щукой, строганина из рыбы. Кроме того, будет работать сувенирная лавка.