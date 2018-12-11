В Хабаровском крае продолжается установка подвижной радиотелефонной связи на одном из главных транспортных узлов региона — трассе Лидога – Ванино. Базовые станции установлены на 79, 121, 182 и 197 километрах автодороги. Сейчас сотовым сигналом покрыты 163 километра, что составляет более 50 процентов от общей протяженности трассы. До конца 2020 года радиотелефонной связью планируется обеспечить до 74 процентов магистрали. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Установка базовых станций позволяет обеспечить услугами аварийной экстренной связи большую часть трассы и сохранить жизнь водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий.

— Раньше на дороге Лидога – Ванино сложность покрытия связью объяснялась отсутствием инфраструктуры и возможности подключения к электроэнергии. Благодаря совместной деятельности правительства края, Тихоокеанского государственного университета и ПАО «МТС» разработано уникальное техническое решение, положительно зарекомендовавшее себя в прошлом году. Убежден, что в результате нашего плодотворного сотрудничества система аварийной экстренной связи обеспечит максимальное покрытие автодороги, что, несомненно, повысит ее безопасность, – отметил и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Напомним, в прошлом году на дороге Лидога-Ванино были запущены первые в крае базовые станции сотовой связи на альтернативных источниках питания. Уникальный проект разработали ученые и студенты Тихоокеанского государственного университета. С помощью трех объектов, работающих от солнечных батарей и ветрогенераторов, удалось обеспечить голосовой связью 49 км трассы, достигнув общего покрытия сотовой связи на дороге в более чем 100 км. Молодые люди участвовали на всех этапах – от проектно-изыскательских до пуско-наладочных работ. Успешный опыт Хабаровского края готовы перенимать другие субъекты ДФО.

Трасса Лидога — Ванино – один из главных транспортных узлов региона, который обеспечивает сообщение между шестью районами края, выход федеральных дорог «Амур» и «Уссури» к Комсомольску-на-Амуре, а также к морским международным портам Ванино и Советская Гавань. В эксплуатацию трассу сдали 29 октября прошлого года. До недавнего времени услуги сотовой связи на автомобильной дороге Лидога — Ванино были доступны только со стороны с. Лидога и со стороны р.п. Ванино.