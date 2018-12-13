Законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут без уплаты налогов сдавать собранные в лесу дикоросы, принят в первом чтении. Депутаты поддержали его единогласно.

Среди авторов такого законопроекта и депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких. Парламентарий сообщает, что документ предусматривает внесение поправок в Лесной кодекс и в Закон о потребительской кооперации. Ожидается, что такие изменения устранят проблемы правового регулирования вопросов сбора и реализации лесных ресурсов гражданами. Как отметил депутат, продажа дикоросов для некоторых деревень является порой единственным источником заработка.

— В нашей стране богатые леса. Но, несмотря на огромное эколого-экономическое и социальное значение имеющихся пищевых ресурсов леса, уровень их освоения остается крайне низким (от 1,5 до 7% в зависимости от вида ресурса). Существенным сдерживающим фактором развития данного сектора народного хозяйства являются недостатки правового регулирования соответствующей сферы, а именно недостаточно определенное правовое содержание заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд, — подчеркнул Борис Гладких, один из авторов законопроекта, депутат Госдумы.

Таким образом, законопроект предлагает дополнить Лесной кодекс российской Федерации следующими нормами, определяющими: заготовленные (добытые) лесные ресурсы как лесную продукцию, полученную при использовании лесов; закупку у граждан заготовленных (добытых) лесных ресурсов в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»; переработку заготовленных (добытых) лесных ресурсов в соответствии с профильным законодательством.

— Предлагаемый законопроект заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей, — считает Борис Гладких.

В законопроекте также сказано, что необходимо строительство новых и модернизация существующих приемо-заготовительных пунктов потребительской кооперации с применением современных технологий, создание льготных условий для развития таких предприятий, включение в число приоритетов господдержки продвижение российских брендов на мировой арене и внутреннем рынке.