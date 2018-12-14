С 1 января следующего года в стране запускается новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Действующая редакция федерального закона «Об отходах производства и потребления» имеет ряд нареканий от регионов. В связи с этим, Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному закону, позволяющие некоторым регионам отложить запуск новой системы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Накануне в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждался процесс запуска новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. От представителей регионов РФ, депутатов поступило большое количество замечаний к действующей редакции федерального закона «Об отходах производства и потребления». Многие участники слушаний выразили мнение, что некоторые регионы могут не справиться с новой системой.

— Были учтены все предложения и пожелания, прозвучавшие от депутатского корпуса, сформирован пакет поправок к действующей редакции федерального закона «Об отходах производства и потребления». Эти поправки были внесены ко второму чтению и одобрены Госдумой, — рассказал Борис Гладких.

По словам депутата, в поправках содержатся страховочные механизмы и дополнительные гарантии для регионов, чтобы не допустить в территориях мусорного коллапса.

— Если в субъекте произошли те или иные форс-мажорные обстоятельства — признание конкурсного отбора на регионального оператора ТКО несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности оператора, например, в случае банкротства, то регион оператора вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без проведения конкурсного отбора любому другому оператору. При этом зона его деятельности должны быть расположена либо на территории данного региона, либо другого субъекта, граничащего с данным регионом. В случае отказа такого лица от заключения соглашения договора можно будет заключить с ГУПом или МУПом или государственным или муниципальным учреждением, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. Если и в этом случае оператор не будет найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года новую систему обращения с ТКО, — пояснил Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края.

В указанных случаях на территории субъекта РФ этапы и сроки перехода к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами будут устанавливаться планом мероприятий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти по согласованию с Министерством природы РФ. А плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет взиматься в составе платы за содержание жилого помещения.

Также предусматривается, что до 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством, могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов. Такое решение принято в связи с тем, что в некоторых регионах, особенно в северных территориях и труднодоступных местностях, из-за огромных затрат на транспортную составляющую, были резко увеличены платежи.

— Сроком на четыре года можно будет использовать действующие полигоны по обращению с ТКО, но обязательно по согласованию с Минприроды РФ. Данные о таких полигонах также будут включены в территориальную схему обращения с отходами соответствующего субъекта, — отметил Борис Гладких.

Как отметил депутат, при формировании основной концепции системы обращения с ТКО в Хабаровском крае, поднимался вопрос, чтобы было два региональных оператора. Были рекомендации и с федерального центра профильного органа исполнительной власти, чтобы в регионах было несколько операторов. Это позволило бы уменьшить риски возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, изначально проект федерального закона предусматривал возможность наделить правом не применять положения федерального закона о сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении и захоронении ТКО на территории субъектов РФ региональными операторами только города федерального значения, такие как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Они смогут воспользоваться таким правом до 1 января 2022 года.