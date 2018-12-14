Жителей Хабаровского края приглашают подать заявки на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Конкурс проводится с 2012 года. За это время на соискание поступило 1531 проекта из 84 регионов России и 35 стран мира. Организаторами являются Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».

Победители ежегодного конкурса определяются в 11 номинациях: научное достижение; просвещение; лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия; лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса; путешествие и экспедиция; лучшее освещение в СМИ; издание; фоторабота; гражданская позиция; лучший региональный проект; признание общественности.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица. Подать заявку на участие в «Хрустальном компасе» можно до 10 февраля 2019 года на официальном сайте rus-compass.ru.

Более подробную информацию об участии можно уточнить в оргкомитете Премии. Тел. 8 (800) 700-18-45, 8 (861) 213-10-61, e-mail: premiya.compass@mail.ru