В этом году в Хабаровском крае выдано более 35,5 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты. Он начался в августе и продлится до февраля. Сейчас по всему региону идет добыча копытных, птицы и пушнины. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Однако в краевом комитете охотничьего хозяйства отмечают, что на данный момент было взыскано уже 1,4 млн рублей в виде штрафов, а за причинение вреда окружающей среде подано исков на 920 тысяч рублей. Проведено более тысячи рейдов. Инспекторы выявили и 838 нарушений природоохранного законодательства.

— Чаще всего нарушают правила охоты. У браконьеров изъяты 6 особей копытных, 3 — пушного зверя, 21 особь птиц и одна особь медведя. Также были зафиксированы факты охоты на краснокнижные виды. Добычей браконьеров стали 6 уток мандаринок, убивать которых строго запрещено, — пояснил начальник отдела государственного охотничьего надзора Леонид Иванов.

Сейчас в суде рассматривается дело о задержании на комсомольской трассе жителя края, чей автомобиль был набит пушниной. Машину остановили сотрудники ГИБДД. В ней находились 41 шкурка и две тушки соболя, 12 шкурок белок, одиннадцать медвежьих лап. Разрешающих документов у задержанного при себе не оказалось. Сейчас в рамках гражданского судопроизводства его обвиняют в незаконной добыче охотничьих ресурсов. Если этот факт будет доказан, то нарушителя обяжут возместить сумму ущерба, которая составляет почти 500 тысяч рублей.

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных может грозить наказание в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей.