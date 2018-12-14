В Челябинске завершилась VIII Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства», участие в которой приняла делегация Хабаровского края. На пяти дискуссионных площадках представители институтов развития, власти и бизнеса обсудили перспективы реализации Нацпроекта в сфере поддержки предпринимательства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Президент России в новом «майском» Указе поставил задачу повысить роль малого бизнеса в экономике, обеспечить выход на внешние рынки. Основная задача конференции — сформировать общее видение реализации Нацпроекта, чтобы уже в начале следующего года провести первый анализ и понять, какие меры эффективны, а какие нет, — отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В рамках конференции состоялась защита региональных проектов перед экспертной комиссией. Это один из первых этапов реализации Нацпроекта, после которого регионы смогут заключать соглашения с федеральными министерствами о выделении средств.

Концепцию Хабаровского края представил зампред правительства края — министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка. По его словам, в регионе сделают ставку на меры финансовой и имущественной поддержки. Большой блок будет посвящен борьбе с теневым бизнесом. Это позволит к 2024 году увеличить количество занятых в сфере предпринимательства с 176 тыс. до 200 тыс. человек.

— Мы определили ключевые драйверы для каждого из направлений. В первую очередь, речь идет о доступности финансов для бизнеса, работе по «доращиванию» поставщиков для крупнейших заказчиков, льготных режимах для инвесторов. Внимание также будет уделено развитию сельхозкооперации, молодежного предпринимательства, инновационного бизнеса, — отметил Юрий Чайка.

По его словам, федеральный центр распределил среди субъектов объемы финансирования на эти цели. Планируется, что Хабаровский край в следующем году может получить 306, 5 млн. Это в несколько раз больше, чем в 2018 г. (68,4 млн).