Триста девять выпускников детских домов Хабаровского края в этом году справили новоселье. По краевой программе для них построили дома в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, также в поселке Переяславка района имени Лазо. Все жилье было подготовлено «под ключ». В квартирах сделали социальный ремонт, установили сантехнику, электроплиты, что позволило не откладывать переезд. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Жилье выпускники детских домов получают после совершеннолетия по договору найма жилого помещения, который первоначально заключается на 5 лет, — пояснили в министерстве ЖКХ края. – Затем найм может быть продлен еще на 5 лет. При этом наниматель не может обменять или продать квартиру. Позже у него появляется право приватизировать жилплощадь.

В ведомстве уточнили, что до конца 2018 года планируется сдать еще 484 квартиры для нужд детей-сирот. Новые дома достраивают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в поселке Корфовский. Но это жилье, скорее всего, будет предоставлено после новогодних праздников.

Для тех же, кто пока не получил собственную квартиру, предусмотрена компенсация расходов за найм жилплощади. Региональные власти оплачивают стоимость аренды. В городах подросткам погашают сумму в размере 10 тысяч рублей, в сельской местности – от 2,7 до 5 тысяч рублей. Такой временной мерой только в этом году воспользовались свыше 1 тысячи человек.

Напомним, что жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе выделяют с 2006 года по поручению Президента РФ. За это время собственными квадратными метрами обзавелись свыше 2 тысяч человек. В основном для подростков строят новые многоэтажки, но иногда квартиры приобретают и на вторичном рынке.