В Хабаровском крае продолжится реализация проекта по финансированию территориальных общественных самоуправлений. Из краевой казны на реализацию инициатив граждан в следующем году выделят 65 млн рублей.

Проекты претендентов должны быть направлены на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Например, это может быть строительство детских площадок, благоустройство или ремонт дворовых территорий, установка спортивных объектов, реконструкция памятников, восстановление скверов и колодцев, организация освещения и водоотведения, проведение праздничных мероприятий, кружков, организация различных досуговых секций и многое другое. Максимальная сумма, на которую может претендовать организация, составляет 750 тысяч рублей.

Напомним, конкурсы среди ТОС проводятся в регионе с 2016 года. За это время уже реализовано более четырехсот инициатив жителей муниципальных образований. Обща сумма краевой поддержки составила порядка 111 млн рублей.

К примеру, жители поселка Эльбан Амурского района благоустроили территорию возле озера и создали зону отдыха на берегу. Стоимость проекта ТОС «Союз молодежи» составила около 215 тысяч рублей. Жители поселка Сидима района имени Лазо за счет средств господдержки смогли решить жизненно важную проблему. Территориальное общественное самоуправление «Дружба» реализовало проект «Быть с водой». Инициаторы пробурили две скважины и подключили колонки к электросетям, тем самым обеспечив жителей улицы бесперебойной подачей воды. Сумма финансирования проекта составила 250 тысяч рублей.

В Лермонтовском сельском поселении Бикинского района на средства господдержки в размере почти 392 тысяч рублей открыли сквер «Причал любви». Активисты ТОС «Виктория» в рамках проекта установили скамейки, урны, мостик для фотосессий и прогулок, арки в виде сердца, фонари, украшенные цветами. Кроме того, проложили пешеходную дорожку из камней и пеньков, установили клумбы, высадили многолетние цветы и саженцы плодово-ягодных деревьев. Сейчас в сквере проходят все торжественные мероприятия поселка.

— Территориальное общественное самоуправление – одна из приоритетных форм участия граждан в решении вопросов местного значения. Динамика развития ТОС в Хабаровском крае очевидна. Жители даже самых маленьких поселений все чаще объединяются и реализуют яркие проекты. Поэтому решено в 2019 году сохранить финансовую поддержку инициатив граждан, — отметил губернатор края Сергей Фургал.

На сегодняшний день на территории Хабаровского края действует 478 территориальных общественных самоуправлений. Больше всего объединений граждан образовано в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах.