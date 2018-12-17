Сегодня в правительстве региона состоялось совещание по вопросу возвращения домой жителей Хабаровского края, которые попали в экстренную ситуацию из-за банкротства туроператора, продавшего им путевки. По данным краевого управления по туризму, на китайском острове Хайнань сейчас находятся 127 жителей Хабаровского края, в числе которых 33 ребенка. Из-за долгов туроператора, которым выступала компания «Жемчужная река», туристов выселили из гостиниц, а авиаперевозчик «ИрАэро» отказался оказывать свои услуги по перевозке пассажиров обратно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал распоряжение членам регионального правительства найти способ вывезти хабаровских туристов из Китая.

— Мы не должны забывать, что там находятся дети, и в любой момент людям может понадобиться медицинская помощь. Возможно, у людей нет медстраховок, денег. Нужно учитывать и то, в каких условиях они сейчас живут. Поэтом в ближайшее время необходимо решить вопрос с доставкой наших людей домой, — подчеркнул глава региона.

Оказать услуги по перевозке пассажиров из Китая готова авиакомпания «Аврора». Перевозчик может предоставить два борта. Однако для этого необходимо получить разрешение на посадку в Китае. Сейчас переговоры по этому вопросу с китайской стороной ведет МИД России.

Стоимость двух рейсов перевозчик оценил в 15 млн рублей. Оплатить услуги должна будет ассоциация туроператоров «Турпомощь». Необходимые для этого гарантийные письма за подписью главы региона были направлены в МИД, «Турпомощь» и авиакомпанию «Аврора» накануне. По предварительным данным, при принятии оперативного решения со стороны китайских властей, самолеты перевозчика готовы вылететь за туристами 19 декабря.