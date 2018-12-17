Губернатор Сергей Фургал провел расширенное заседание совета политических партий. С представителями парламентских фракций, а также партий, которые не представлены в краевой Думе, глава региона обсудил «социальную» повестку. На заседание также были приглашены представители некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Речь, в частности, шла об исполнении краевого бюджета, который сформирован исходя из приоритетов социальной сферы.

— Наша с вами совместная задача — работать в интересах людей. И все инициативы, в том числе связанные с сокращением расходов, реализацией каких-либо общественных проектов, должны быть нацелены на выполнение этой задачи. Мы должны понимать, что беспокоит жителей и принимать оперативные меры по решению проблем, — отметил губернатор края.

Так, по словам Сергея Фургала, в Хабаровском крае увеличено финансирование льготного проезда. С 2015 года в регионе были отменены единые проездные билеты и введены компенсации. Однако суммы не хватало на необходимое для льготников количество поездок.

— Мы пересмотрели объемы выделяемых средств на эти цели. Увеличение произошло значительное — примерно в два раза. Кроме того, льготники смогут решить: получать выплату как прежде, либо специальную транспортную карту. Для этого решаем вопрос с оборудованием автобусов специальными считывающими устройствами, — отметил губернатор края.

Глава региона подчеркнул, что повышенные компенсации жители края получают с конца сентября. С января 2019 года органы социальной защиты начнут прием заявлений на получение транспортных карт. Параллельно будет вестись работа по дооборудованию общественного транспорта.

Напомним, что всего льготой смогут воспользоваться более 360 тысяч жителей края.